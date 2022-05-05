Казанские волонтеры навели порядок у памятников воинам и на могилах ветеранов

Фото -Казанский центр развития детей

Волонтеры Казанского района привели в порядок памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны воинам-односельчанам, памятник пограничникам Тюменской области и заброшенные могилы ветеранов войны на старом кладбище в райцентре.

Акцию "Память" организовал Казанский центр развития детей, участие в ней приняли восемь волонтеров старше 18 лет.

"Подвиги наших предков, которые подарили нам Победу в Великой Отечественной войне и мирное небо над головой, всегда останутся в наших сердцах. А ещё они увековечены в памятниках и мемориалах, которые установлены почти в каждом населённом пункте. Забота о них — долг для каждого из нас. Важно сохранять память и передавать историю Великой Победы будущему поколению", — уверена одна из участниц "Памяти" Мария Суплотова.

8 мая волонтер проведут акцию "Если не мы, то кто" — вручат поздравительные открытки и сладкие гостинцы ветеранам и труженикам тыла.