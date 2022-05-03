ФК "Тюмень" проведет два домашних матча

ФК "Тюмень" успешно выступает в ОЛИМП-Первенстве России среди команд-клубов II дивизиона ФНЛ, входит в первую пятерку из 15 клубов.

В двух последних турах наша команда одержала "сухие" победы. В домашнем матче 17 апреля футболисты одолели "Оренбург-2" со счетом 4:0, а через неделю в Миассе разгромили "Торпедо" - 3:0.

Впереди у команды два домашних матча.

25-й тур сезона начался 30 апреля, однако "Тюмень" выйдет на поле 5 мая. Соперником выступит "Иртыш" из Омска, игра начнется в 19 часов.

8 мая "Тюмень" встретит "Динамо-Барнаул", поединок начнется в 15 часов.

Вслух.ру выяснил, что билеты уже есть на сайте городских касс (https://tyumen.kassy.ru/events/sport/), цена от 200 до 400 рублей.

Всего в календаре сезона 30 туров, игры продлятся до 4 июня.