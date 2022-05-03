Ветеранов войны в Тюменском районе окружают заботой

В Тюменском районе сейчас живут два участника и один инвалид Великой Отечественной войны, один бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, 259 тружеников тыла и 33 вдовы участников войны. И каждый из них окружен не только заботой родных и близких, но и вниманием сотрудников социальных служб, Совета ветеранов, администрация сельских поселений и района.

Все ветераны войны к 77-ой годовщине Победы получат единовременную выплату. Уже началось вручение поздравительных открыток губернатора Тюменской области и продуктовых наборов от тюменских производителей. Наборы и открытки переданы в муниципалитеты. В канун праздника главы территорий (со всеми мерами предосторожности из-за ковидных ограничений) поздравляют земляков и вручают подарки.

По информации управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района, 10 ветеранов района уже отдыхают в центре "Красная гвоздика" по бесплатным путевкам. Еще 18 ветеранов пройдут курс оздоровления в мае. Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района постоянно следят за условиями жизни участников и инвалидов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников, жителей блокадного Ленинграда, вдов. И, если нужно, оказывают материальную помощь.

Свою лепту вносят жители района, учреждения и предприятия, которые ежегодно пополняют благотворительный счет "Старшее поколение". За счет этих средств по заявкам Совета ветеранов пожилым людям помогают приобрести бытовую технику, средства реабилитации, провести ремонт и др. В 2021 году такую помощь от благотворительного фонда получили 106 человек, в 2022 – 9 ветеранов, прием заявок продолжается, уточнили в пресс-службе главы Тюменского района.