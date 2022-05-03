В Голышманово работает детская театральная студия "Зазеркалье"

Актёрскому мастерству здесь обучаются дети от 3 до 17 лет. Подросток Анатолий Воронин увлёкся театром три года назад.

- Поначалу волновался, но чем чаще на сцену выходил, тем увереннее себя чувствовал. Хорошо пополнил словарный запас. Я уже сыграл в нескольких спектаклях. Помню своё первое выступление, прошло немного репетиций, было трудно из-за того, что текст постоянно меняли, но я справился. Главное — всё понравилось моим родителям. Мечтаю побывать в Большом театре и посмотреть постановку, где играют профессиональные актёры.

Руководитель детского театрального коллектива Ирина Хотнянских отметила, что многие из её воспитанников занимались танцами и вокалом, а предпочли театр. Она занимается с четырьмя разновозрастными группами. Ради эксперимента набрала в подготовительную группу трёхлеток. Они смело выходят на сцену вместе с шестилетками. На занятиях театральной студии "Зазеркалье" дети учатся преодолевать волнение и страх, который может появляться перед выходом на публику.

Тренинги на внимание, фантазию, действие в предлагаемых обстоятельствах, пантомима, мимические зарядки, словоговорение - всё это развивает актёрские способности детей. В планах у худрука Ирины Хотнянских - со старшими ребятами поставить пьесу "Чучело", по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Младшая группа уже готовит постановку "Продавец мыльных пузырей" ко Дню Защиты детей, сообщила Мегатюмень.