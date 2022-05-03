Образовательная генерация по драматургии пройдет в Тюмени

С 1 по 5 мая тюменцы смогут изучить основы драматургии под руководством сценариста Рината Ташимова.

Генерация начнется с открытой лекции "Теория драмы", это первое занятие курса. Драматург расскажет об основных понятиях в написании пьесы. Любой желающий может присоединиться к лекции, участие в генерации не обязательно.

На курсе куратор поделится основами драматургии и информацией о конкурсах в этой сфере. Участники смогут выполнить упражнения, а по окончании генерации написать небольшую пьесу.

— Во время генерации я постараюсь совместить практику с теорией. Наш курс проходит онлайн и длится пять дней. Помимо базы хотелось бы рассказать участникам о работе с памятью и ее архитектурой. Мне кажется, такие проекты нужны, чтобы лучше узнать себя, поработать со своими мыслями и чувствами, — поделился Ринат Ташимов, куратор направления.

Справка: "Архивация нас" — культурный проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство. Организатор — Молодежный театральный центр "Космос", выигравший грант от Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Архивация нас". Также проект поддержали Школа-студия МХАТ (Москва), театральная площадка MOÑ (Казань), арт-пространство 2V при Омском Государственном "Пятом театре" и мейкеры из арт-резиденции фестиваля "ХАОС" (Новосибирск). Подробнее о мероприятии можно узнать в группе Молодежного театрального центра "Космос" Вконтакте, уточнили корреспонденту Мегатюмень.