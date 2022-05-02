В уникальном медицинском классе учатся тюменские школьники

В начале учебного года в средней школе поселка Боровский начал работу класс с уклоном на медицину и углубленное изучение химии и биологии. По словам исполняющей обязанности директора школы Анны Косковой, идеей создания такого класса послужила проблема дефицита кадров в медицинской отрасли и низкий показатель процента учеников, выбирающих это направление в качестве будущей профессии. Подробности она рассказала изданию "Тюменская область сегодня".

Так, помимо углубленного изучения профильных предметов, ребята посещают экскурсии и лекции в Тюменском медицинском университете и Областной больницы №19. Занятия проводят профессора тюменского вуза.

К примеру, школьники посетили День открытых дверей в медуниверситете, где познакомились и пообщались со студентами и руководством учебного заведения, приняли участие в разработке презентационных площадок. Также ребята посетили и Областную больницу №19, где встретились и пообщались о будущей профессии с врачом-эндоскопистом Алексеем Аносовым.

Руководство школы отмечает, что этот класс не останется единичным случаем. С нового учебного года, уже этой осенью, будет набираться новый состав учеников для дальнейшего развития идеи.

— Создание медицинского класса — уникальный опыт, как для Тюменского района, так и для нашей школы. Это поможет решить задачу, стоящую перед нашим регионом. Нужно учиться и развиваться, важно расширять горизонты, каждый раз узнавая что-то новое. Такие возможности и дает медицинский класс, — поделилась с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" исполняющая обязанности директора Боровской СОШ Анна Коскова.