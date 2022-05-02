Заполнять заявки на получение грантов научат тюменцев

12 мая в 17:50 в мультицентре "Моя территория" пройдет образовательный интенсив "ПроПроекты: Фонд культурных инициатив". Тюменцы встретятся с победителями грантовых конкурсов и проработают заявку на сайте фонда. Ссылку для участия можно найти в группе мультицентра "ВКонтакте".

На событии ждут желающих реализовать проект в области культуры, искусства и креативных индустрий. Интенсив пройдет в два этапа: сначала приглашенные эксперты ответят на вопросы участников, а затем познакомят их с сайтом фонда и научат заполнять и подавать заявки на грант. Спикерами станут эксперт по социальному проектированию Максим Шереметьев и двукратный победитель грантового конкурса Фонда культурных инициатив Инна Гайдук.

— Такие мероприятия помогают наладить коммуникацию между сообществами, которые заинтересованы в получении грантов. Взаимопомощь налаживает связь между общественными деятелями и помогает будущим грантополучателям избежать ошибок в заполнении заявок, — сказала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория" корреспонденту Комсомольской правды-Тюмень.