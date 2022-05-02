МФК "Тюмень" продолжит серию плей-офф Суперлиги

МФК "Тюмень" продолжит борьбу старта плей-офф Парибет-Суперлиги по мини-футболу в Подмосковье. Для выхода в полуфинал требуется три победы в серии.

Первые два матча со столичным "КПРФ" прошли в Тюмени. Сначала тюменцы проиграли со счетом 2:5, на следующий день выиграли – 4:3. 2 и 3 мая предстоят выездные игры, они состоятся в Климовске, в УСЦ "Юность".



Серии плей-офф длятся до трех побед одной из команд (сейчас счет 1-1). Если выезд не выявит победителя тура, будет назначен пятый матч 7 мая.

Полуфинальная серия стартует 12 мая и продлится до 22-го числа. В финале четверка лучших команд поборется за 1-е место и бронзовые медали. Эти игры пройдут с 28 мая по 6 июня.

Как уже сообщал Вслух.ру, МФК "Тюмень" завоевывал титул чемпиона в сезоне 2018/2019. А в следующем году абсолютную победу завоевал "КПРФ". Регулярный этап текущего сезона "Тюмень" и "КПРФ" завершили на 4 и 5 местах турнирной таблицы соответственно.

МФК "Тюмень" является действующим вице-чемпионом. Это второе серебро в истории клуба (первое было в сезоне 2009/2010). Также клуб дважды становился бронзовым призером.