В Федеральный реестр школьных музеев вошел Усть-Ламенский музей

35 лет здесь собирают и хранят память о прошлом, какие бы времена не переживала наша страна. Все началось с утюгов и крынок, которые несли в музейную комнату ученики школы. Особым притяжением обладает витрина с монетами. Самые старые - времён Анны Иоановны. Среди интересных экземпляров — сибирские монеты времён Екатерины II.

- Я из Костромы приехала в старинное село Усть-Ламенка, образованное в 1698 году, сразу взялась за изучение истории незнакомого места, - рассказывает кандидат педагогических наук, учитель истории и обществознания Усть-Ламенской школы, руководитель музея Лариса Александрова. - Школьный музей создали в 1987 году. Благодаря усилиям юных исследователей и учителей в 1992 году мы получили паспорт музея. В 2002 году подтвердили это звание. Время идёт, и мы стараемся поспевать за ним. Сейчас популярна цифровая обработка информации. Мы тоже все материалы перевели в электронный формат и направили в Федеральный реестр школьных музеев. Теперь сведения о нас можно найти на Федеральном сайте Центра детско-юношеского туризма.

Школьный музей — это не только экспозиции, но и поисковая работа. В этом году мы исследуем тему: "100 лет с момента образования пионерии". Дополняем пробелы в истории, связанные с этим детским движением, а вообще изучаем это направление ещё с 2008 года. По проекту сохранения памяти Слободской площади и Осокинских купеческих домов мы, работая с областными специалистами, доказали ценность этих домов для архитектуры нашего государства в 2014 году. Осокинский дом был включён в реестр охраняемых культурных объектов. Собираем информацию о людях нашего села, баянистах и балалаечниках. Создали целую серию материалов по учителям-фронтовикам. Работаем по диалекту родного края. У нас есть экспозиции о художниках, о поэтах нашего округа.

Музеи отвлекают нас от суеты и рутины настоящего, заставляют заглянуть вглубь прошлого, сообщила Мегатюмень.