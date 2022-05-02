На турнир в Сочи приглашены хоккеисты тюменской команды "Сибирь"

Команда "Сибирь" Тюменского района приглашена на финальный этап Ночной хоккейной лиги в г. Сочи. Хоккей в Тюменском районе – один из самых популярных видов спорта. Местные хоккеисты регулярно занимают призовые места в областных турнирах, а с появлением крытого катка в п. Винзили второе дыхание обрели ветераны игры.

В 2021 году была создана команда "Сибирь", которая немедленно приняла участие в региональном этапе XI сезона Ночной хоккейной лиги в дивизионе "Любитель 40+". И сразу же – победа! В команде много игроков с большим опытом выступления как на региональном этапе, так и на финале в г. Сочи. К примеру, Алексей Гаврилов, долгие годы выступающий за Тюменский район, в 2018 году стал серебряным призером финала в г. Сочи и принял участие в матче звезд НХЛ против команды Президента России Владимира Путина. В этой игре наш хоккеист отметился заброшенной шайбой. У тренера "Сибири" Сергея Ткачева также большой опыт выступлений на финальных этапах Ночной хоккейной лиги.

В качестве победителя регионального этапа команда Тюменского района поедет на финальный этап, который пройдет с 3 по 10 мая в г. Сочи. Несмотря на свою премьеру в популярном чемпионате, члены команды настроены решительно, и готовы побороться с более опытными игроками, показать свое мастерство и настоящий сибирский характер, уточнили в пресс-службе главы Тюменского района.