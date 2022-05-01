Шеринги электросамокатов в Тюмени не планируют повышения цен

В Тюмени с этого года действуют медленные и запретные зоны для электросамокатов. Из-за этого сервисам шеринга пришлось пересогласовать места парковок - убрать из мест с ограничениями самокаты. Но список точек изменился минимально, рассказала Вслух.ру операционный партнер сервиса шеринга электросамокатов Ольга Миронова.
По ее словам, цены останутся на уровне прошлого года.
"У нас динамическое ценообразование - стоимость меняется, когда повышен спрос, или, например, когда в городе самокатов меньше, но многие хотят прокатиться", - пояснила Ольга.
В связи с новыми ограничениями доработали систему. Когда пользователь заезжает в медленную зону, самокат сам снижает скорость до 15 м/ч. Аналогично все происходит в зонах запретных - клиент получает уведомление, что въезжает на особую территорию, после этого самокат медленно снижает скорость до полной остановки.
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