Шеринги электросамокатов в Тюмени не планируют повышения цен

В Тюмени с этого года действуют медленные и запретные зоны для электросамокатов. Из-за этого сервисам шеринга пришлось пересогласовать места парковок - убрать из мест с ограничениями самокаты. Но список точек изменился минимально, рассказала Вслух.ру операционный партнер сервиса шеринга электросамокатов Ольга Миронова.

По ее словам, цены останутся на уровне прошлого года.

"У нас динамическое ценообразование - стоимость меняется, когда повышен спрос, или, например, когда в городе самокатов меньше, но многие хотят прокатиться", - пояснила Ольга.

В связи с новыми ограничениями доработали систему. Когда пользователь заезжает в медленную зону, самокат сам снижает скорость до 15 м/ч. Аналогично все происходит в зонах запретных - клиент получает уведомление, что въезжает на особую территорию, после этого самокат медленно снижает скорость до полной остановки.