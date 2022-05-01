Онкозаболевания на ранних стадиях выявляют тюменские гинекологи

За последние три месяца специалисты Тюменской городской поликлиники №8 направили в Медгород два десятка пациенток с подозрением на онкозаболевания. Генетическая предрасположенность, пренебрежение здоровым образом жизни, курение и стресс провоцируют возникновение и развитие злокачественных новообразований.

В кабинетах раннего выявления заболеваний, медики не только проводят осмотр, но и рассказывают женщинам о том, как позаботиться о себе и снизить риски возникновения онкологии. Территориально к поликлинике относится порядка 34 тысяч женщин. За последний месяц кабинет раннего выявления заболеваний посетили более 400 пациенток, на дообследование направлены 44 из них. "Акушерка проводит профилактический осмотр пациенток, позволяющий заподозрить наличие патологии, – объясняет Анаит Маркарян, заведующая отделением женской консультации поликлиники №8. – Затем следует направление к профильному специалисту женской консультации и на диагностические процедуры. Если на этом этапе подозрения подтверждаются или возникает необходимость в дополнительной диагностике, пациентку направляют в Медгород к онкологам".

Не так давно в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" для работы в ГП №8 приобрели оборудование для радиоволнового лечения эрозии шейки матки. Своевременное хирургическое лечение эрозии позволяет избежать возникновения рака. За последние три месяца специалисты провели порядка 130 процедур радиоволнового лечения этого недуга.

Прибор для радиоволнового лечения за счет различных насадок позволяет также произвести забор качественного биоматериала для гистологического исследования с высокой точностью диагностики. А значит, дает возможность вовремя "замечать" рак, уточнила Дарья Ровбут, представитель пресс-службы Городской поликлиники №8 (г. Тюмень).