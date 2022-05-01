Радоница или Родительский день будет 3 мая

Радоница отмечается всегда не в субботу, а во вторник. Якобы чтобы отличить от других поминальных дней, которые наполнены грустью. Другая версия – если прибавить к воскресному дню Пасхи сакральные для православных 9 дней, то, как раз получится вторник. Издревле в православной Руси заботились о могилах своих предков и поддерживали порядок на кладбищах. Никогда на Руси не выпивали на могилах своих близких и вообще не пили "на помин души". Когда появился этот обычай и почему он считается православным, загадка. Не говоря уже об атеистической фразе: "Пусть земля ему (ей) будет пухом".

В православной Руси всегда желали усопшему Царства Небесного. Много разных предрассудков, но Церковь напоминает людям, что душе усопшего не нужно ничего земного и что главное для неё – это молитвы о ней. На Радоницу перед тем, как отправиться в церковь, для ушедших накрывали отдельный стол с шанежками, оладьями и яйцами, которые красили специально для этого дня. Только они должны были быть не красного, а жёлтого или зелёного цвета.

В храмах в этот день служат полную панихиду, но с пасхальными песнопениями. Этот праздник отмечался ещё до принятия христианства. Дни поминовений были привязаны к посевному календарю. Усопших поминали вином и едой, часть оставляли на кладбище. Церковь же официально упоминает Радуницу XIV веке. Это была дань народным традициям и обычаям. На могилы несли яйца, как символ возрождения, кутью, блины. Яйца было принято разбивать о крест – "христосоваться с родными". Еду для покойных нередко зарывали в землю. На подоконник в доме ставили воду и клали хлеб, а во время поминального ужина выставляли три тарелки для усопших. Всю оставшуюся еду раздавали нищим.

В России покойных называют усопшими, а не умершими, так как считается, что в определенное время они встанут из могил. Это место будущего воскресения, поэтому его держат в чистоте. Крест на могиле принято ставить у ног покойного так, чтобы Распятие было к лицу покойного.

На кладбище в Радоницу надо зажечь свечку, помолиться, прочитать акафист о упокоении усопших, убраться на могиле. Можно просто помолчать, вспомнив покойного, сообщает АиФ-Западная Сибирь.