Квартирник в советской тематике пройдет в Тюмени

В воскресенье, 1 мая, в доме культуры "Водник" пройдет квартирник в советской тематике. Это старейший культурный центр, построенный в 60-х годах. Подробнее о музыкальном событии изданию "Тюменская область сегодня" рассказал его организатор Владимир Тихоненко. В нашей стране концерты в квартирах стали проводить еще в советское время.

— Сегодня квартирники по-прежнему остаются отдельной субкультурой. На таких концертах происходит свидание слушателей с музыкой, непосредственный контакт и живое общение выступающего с гостем. Мы горели воссоздать атмосферу советской квартиры. Сейчас появилась такая возможность. Думаю, мероприятие будет наиболее интересно тем, кто видел это вживую в молодости. Хочется достичь эффекта ностальгии и показать взрослым, что мы, молодёжь знаем и любим эту музыку, — поделился Тихоненко.

Ребята исполнят композиции известных советских групп и музыкантов.

Квартирники дают возможность послушать эксклюзивную музыку и погрузиться в уютную домашнюю атмосферу. Музыкант может больше рассказать о своих песнях, ответить на вопросы поклонников.