Студенты из общежитий Тюмени приняли участие в проекте "Кампус 2.0. В общаге"

В конце апреля студенты из общежитий Тюмени проходили мастер-классы от студенческих сообществ и участвовали в спортивных состязаниях. Участники получили новые знания и нашли друзей.

Команды студенческих общежитий уже сразились в кулинарном поединке, бамперболе и турнире по боулингу. Победитель проекта "Кампус 2.0: ВОбщаге" определится в начале мая по результатам всех спортивных испытаний, а также по итогам творческого шоу и интеллектуальной битвы. Результаты каждого раунда организаторы, Студсовет Тюменской области, держат в тайне.

Ребятам предлагали научиться шутить с командой КВН "Алое Лера", социальному проектированию с Советом молодых ученых, осознанному потреблению с волонтерским отрядом "Финист" и сердечно-легочной реанимации с "Волонтерами-медиками". Члены Студсовета Тюменской области также организовали мастер-класс для участников. Они делились опытом побед в грантовых и творческих конкурсах.

— Во время игры в боулинг ощущалась очень драйвовая атмосфера! Участники приходили, чтобы бороться за победу, но по большей части ребята общались друг с другом и находили новых друзей из других общежитий. Меня, как организатора, безумно радуют положительные отзывы, которые мы уже получаем участников, — поделилась своими эмоциями Елизавета Кубышкина, член Студсовета Тюменской области.