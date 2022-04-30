В праздничные дни пройдут мастер-классы от тюменских умельцев

Возможность оценить изделия ручной работы и самим приобщиться к народному искусству появится у тюменцев и гостей города в праздничные дни.

В тюменском ЦУМе пройдёт выставка-ярмарка изделий народного промысла, а также мастер-классы от хранителей традиций.

.- У нас уже проводились различные фестивали народных художественных промыслов и ремёсел, и всегда они пользовались популярностью,- говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

- Мы видим, как зачастую торговые павильоны превращаются в выставочные. Люди подходят, интересуются, как создаются произведения искусств. Эта возможность представится вновь.

Мастер-классы в праздничные дни проведут умельцы из "Гильдии мастеров".- Ценность изделий от наших мастеров неизменна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел. Это не только сохранение культурного кода, но и реализация своих творческих способностей. В ЦУМе мы проведём десять мастер-классов и для детей, и для взрослых. Слепим из пластилина героев сказки "Конёк-горбунок", обучим технике вязания, росписи фигурок, изготовлению цветов для брошей и заколок из фоамирана (специального материала, который позволяет создавать элементы любой формы, толщины и фактуры). Мы изучаем ремёсла, вкладываем душу в своё дело и готовы передавать наши знания и умения дальше, - говорит руководитель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени.