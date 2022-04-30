Детские лагеря с туристическим уклоном могут появиться в Тюмени

В Тюменской области может стать больше детских лагерей с туристическим уклоном. В Тюменском районе уже три года проходят тематические смены.

"Ребята учатся разворачивать палатки, разводить костер. Учатся ориентироваться на местности. Очень интересная практика, думаю, она будет распространена на другие территории Тюменской области", - рассказал Вслух.ру заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев.

По его словам, в этом году в Тюменской области планируют принять в пришкольные лагеря больше 20 тысяч детей.

"В такие лагеря могут попасть ученики той или иной школы. Они будут обеспечены всем необходимым, включая хорошее питание, - мы тщательно все проверяем", - добавил Нефедьев.