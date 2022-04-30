В Ишимском районе приводят в порядок деревянные наличники

Волонтерские отряды приглашают присоединиться к акции. Проект продлится до октября 2022 года. Ишимский районный дворец культуры проводит проект "ФотоОКО", направленный на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, а именно деревянного обрамления окон Тюменской области. Автором инициативы является Светлана Щукина.

В настоящее время в фотоколлекцию проекта включены более 1 500 наличников со всего региона, выяснило издание "Тюменская область сегодня".

– В каждом поселении 1 мая пройдет генеральная уборка наличников в рамках челленджа #ОкнаУборка. Заявки подали полсотни волонтерских отрядов Ишимского района, – рассказали в пресс-службе дворца культуры.

Окна, которые были приведены в порядок, организаторы предлагают сфотографировать, а затем направить снимки в WhatsApp или Viber до 2 мая включительно по телефону +7 (952) 678-11-92.

К заявке следует прикрепить одну наилучшую фотографию, указать ФИО или название волонтерского отряда, а также населенный пункт. Взамен участникам направят сертификат челленджа #ОкнаУборка, который также будет размещен на странице проекта "ФотоОКО".