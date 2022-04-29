Пожарные рассказали детсадовцам, чего боится огонь

День пожарной охраны состоялся в Винзилинском детском саду "Малышок". В гости к дошкольникам пришли сотрудники противопожарной службы Тюменской области, а также работники Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Воспитанники подготовительной группы "Любознайки" поздравили гостей театральным представлением с чтением стихотворений, исполнением песен и танцевальными композициями, а также подарили гостям памятные рисунки.

Ребятам средней и старшей групп показали, чего боится огонь и как можно его потушить. Провели беседу, как нужно вести себя во время возгорания, какие меры нужно предпринять для спасения, загадали им несколько загадок. Для родителей сотрудники противопожарной службы региона подготовили буклеты и памятки по пожарной безопасности, которые дети с удовольствием передадут вечером родителям и близким.

На улице детей ждала пожарная машина и пожарные во всей своей амуниции. Детям рассказали о службе в пожарной охране, о распорядке дня огнеборцев. Напомнили детям номера пожарной охраны - 01 и 112. Разрешили примерить боевую одежду пожарного. Открыв отсеки пожарной машины, ребятам продемонстрировали пожарно-спасательное оборудование, и конечно же, разрешили посидеть в кабине боевой машины.