Команда проекта "Ноль Плюс" снимает в Тюмени мотивационные фильмы

Команда образовательного онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" снимает в Тюмени три мотивационных фильма.

Картины посвящены различным направлениям кинематографа. Так, в частности, короткометражный фильм "Герой" призван вдохновить юных зрителей на создание документального кино и видеоблогов. Это трогательная история бродяги, жизнь которого переворачивается благодаря обычному подростку с камерой.

Лента об анимации называется "Облака". Ее героиня, школьница Алиса, очень любит рисовать, и это почему-то не нравится ее строгой учительнице. Впрочем, все меняется, когда Анна Павловна ближе знакомится с волшебным миром Алисы.

Фильм под названием "История одной любви" посвящен игровому кино. Авторы хотят показать, как легко изменить действительность и украсить мир посредством воображения.

Съемки короткометражных фильмов проходят 28–30 апреля в Тюмени, а их главная цель — популяризация детского кинотворчества. Созданные ленты планируется опубликовать в отк

Креативный продюсер "Ноль Плюс" Александр Школенко:

Иногда фильмы с их смысловым и эмоциональным наполнением могут иметь существенный мотивационный эффект для того, чтобы человек предпринимал какие-то действия, принимал решения. Сейчас мы снимаем короткометражные фильмы, чтобы побудить авторов любого вида контента создавать работы, наполненные здравой сутью, работы, которые преобразуют наш социальный мир и личность человека. Этот киноальманах покажем на IХ кинофестивале "Ноль Плюс" и в рамках кинопроекта "Зеркало Будущего" в Москве.

У коллектива кинематографистов есть опыт по созданию социального контента. Так, в частности, в 2020 году они сняли короткометражные фильмы "Dog Blog", "Птицы счастья" и "Джульетта".

Организаторами съемок являются Федерация современного искусства и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс". В качестве партнеров выступают Фонд президентских грантов, Фонд развития творчества "Жизнь и дело", межрегиональная экологическая общественная организация "ЭКА".