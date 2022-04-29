Заявления на поступление во все тюменские вузы можно подать онлайн

Сервис "Поступление в вуз онлайн" поможет выпускникам подать заявление онлайн из любой точки России в 900 российских вузов, в том числе в университеты Тюменской области. Прием документов начинается 20 июня.

В 2022 году все абитуриенты могут подать заявление в вуз через специальный сервис "Поступление в вуз онлайн" на платформе Госуслуг vuzonline. Будущему студенты необходимо заполнить заявление, указать результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения. Заявления можно отправить в 5 вузов. В Тюменской области заявления онлайн принимают все 5 университетов региона: ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, Тюменский ГМУ и ТГИК.

В этом году сервисом могу воспользоваться все студенты, независимо от того, как планирует учиться: на бюджетной основе, внебюджета или на целевых и льготных местах. Помимо этого, доработана система обновления конкурсных списков. Теперь следить за изменением статуса будет проще, оно будет происходить в режиме реального времени.

Получить образование за счёт государства в регионе в 2022 году смогут 6889 человек. В этом году для студентов-медиков количество бюджетных мест увеличили на 20%. Всего в России в этом году обучаться бесплатно смогут 558 тысяч студентов. По сравнению с прошлым учебным годом, количество бюджетных мест увеличилось 11 тысяч.

— Подавать заявления в университет в режиме онлайн — очень удобно. Не нужно стоять в очереди в приемной комиссии или даже ехать в другой город. Платформа позволит выпускникам даже из отдаленных регионов подать документы в любой вуз России. Это очень упрощает жизнь абитуриентам, — поделилась впечатлениями от платформы Екатерина Козеева, руководитель Студцентра Тюменской области.