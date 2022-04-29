Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше, чем в среднем по РФ

За 16-ю неделю недельный показатель заболеваемости COVID-19 был выше среднероссийского уровня на 26%, сообщила на очередном онлайн-заседании регионального оперативного штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 наблюдается в регионе с середины февраля. За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 52 на 100 000 населения - на 23% ниже, чем на предыдущей неделе, и на 35% меньше, чем в среднем за последние четыре недели", - отметила руководитель РПН.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются среди детей в возрасте до года, а также среди людей старше 65 лет.

Дальнейшее снижение заболеваемости будет зависеть от соблюдения жителями региона масочного режима и своевременной ревакцинации, подчеркнула Галина Шарухо.