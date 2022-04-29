Депутаты предложили администрации Тюмени меры по улучшению работы с трудными подростками

Система профилактики правонарушений в подростковой среде успешно работает в Тюмени и достаточно гибкая для того, чтобы во межведомственном взаимодействии оперативно принимать решения в различных ситуациях, связанных с благополучием и безопасностью несовершеннолетних, сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный по итогам апрельского пленарного заседания.

В четверг, 28 апреля, депутаты заслушали доклад об итогах работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите из прав. Согласно представленным данным, в городе насчитывается около 219,5 тыс. детского населения, для их развития и реализации потенциала в городе созданы комфортные условия. В банке данных на конец 2021 году состояли 717 детей, находящихся в социально опасном положении, по каждому разработана и реализуется индивидуальная программа сопровождения. Благодаря этой работе в данной категории нет суицидов, на 6,4% снизилось количество самовольных уходов из дома, на 25% сократилось количество совершенных преступлений.

Депутаты отметили, что индивидуальной работе с детьми нужно уделять больше внимания, также необходимо разработать муниципальную программу, нацеленную на профилактику подростковых правонарушений и преступлений. Помимо этого, важно усилить информационную работу с детьми и семьями, привлекать больше общественников и предпринимателей к реализации социальных инициатив.

Темы, связанные с детьми, постоянно в поле зрения депутатского корпуса, отметил Евгений Заболотный.

"Сегодня мы убедились в том, что система работает, она достаточно эластична и способна отвечать на жизненные вопросы. Но в тоже время, наверное, надо больше информации давать и родителям и ребятишкам, куда обратиться в случае возникновения какой-то проблемы, внутреннего конфликта, кто может помочь", - отметил Евгений Заболотный.

По словам председателя думы, все эти вопросы, в том числе показатели преступности, и дальше будут на контроле депутатского корпуса, а в ближайшее время депутаты отдельно рассмотрят трудовое воспитание детей и организацию летного отдыха.