Опубликованы открытые варианты материалов ЕГЭ 2022 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года по 15 учебным предметам, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

На примере этих вариантов выпускники могут потренироваться в выполнении экзаменационных работ текущего года. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант.

Для помощи будущим участникам экзаменов на сайте ФИПИ работает раздел "Навигатор подготовки" с рекомендациями по самоподготовке к ЕГЭ . Они содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзамену. В материалах рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2022 года, даны рекомендации по их выполнению, а также приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания.

Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, выпускникам поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ.