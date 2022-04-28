Онлайн-акция "Бессмертный полк" станет технологичнее

Бессмертный полк онлайн продолжится в этом году.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте moypolk.ru или в приложениях соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Если вы уже участвовали в Бессмертном полку онлайн, то можно войти тем же способом, который использовали в 2021 году.

агружать фотографию необходимо в разделе "Запиши деда в полк". Регистрация доступна для субъектов РФ и других стран.

9 мая герои будут показаны в трансляции выбранного субъекта России. Горячая линия Бессмертного полка 8 800 2019450

"В этом году шествие станет еще масштабнее, технологичнее и интерактивнее. Теперь не придется ждать, когда пройдет ваш герой - на ваш e-mail будет отправлена ссылка с точным моментом прохождения героя", - сообщают организаторы проекта.