Онлайн-акция "Бессмертный полк" станет технологичнее

Бессмертный полк онлайн продолжится в этом году.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте moypolk.ru или в приложениях соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Если вы уже участвовали в Бессмертном полку онлайн, то можно войти тем же способом, который использовали в 2021 году.
агружать фотографию необходимо в разделе "Запиши деда в полк". Регистрация доступна для субъектов РФ и других стран.
9 мая герои будут показаны в трансляции выбранного субъекта России. Горячая линия Бессмертного полка 8 800 2019450
"В этом году шествие станет еще масштабнее, технологичнее и интерактивнее. Теперь не придется ждать, когда пройдет ваш герой - на ваш e-mail будет отправлена ссылка с точным моментом прохождения героя", - сообщают организаторы проекта.
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