Эколого-биологический центр и станция юных техников Тюменской области празднуют 70-летие

Станция юных натуралистов (сейчас Эколого-биологический центр) и областная станция юных техников (Центр технических видов спорта). теперь входящие в состав Дворца творчества и спорта "Пионер" сегодня отметят 70-летию своего существования.

На празднике соберутся ветераны, проработавшие многие годы на станциях, а также действующие сотрудники, выпускники разных лет и ребята, занимающиеся естественнонаучным и техническим направлениями сегодня.

Оба учреждения начинали свою работу с нуля. Станция юных техников изначально располагалась в здании по улице Дзержинского, 26, где работало всего 4 кружка: авиамодельный, радиотехнический, фото и столярный. В 1967 году юные техники получили подарок от областной администрации специально построенное здание по улице Геологоразведчиков, 6а со светлыми аудиториями, подсобными помещениями, выставочным и актовым залами и большой территорией, на которой впоследствии разместился кордодром и крытая стоянка авто и мототехники. К концу 1968 года на станции работали 93 кружка, среди них: авиа, авто, судомоделирования, автовождение, умелые руки, радиотехнический, железнодорожное моделирование, ракетный, электротехнический, токарный, автоматики, телемеханики, химико-технический, чертежно-конструкторский, фото-киносъемочный, картинг, сельско-хозяйственных машин, радиотелеграфистов, комнатных летающих моделей, судовождение, кинодемонстраторов. В 1970 году при станции работал кинотеатр "Спутник", который за год обслужил 8000 зрителей.

История станции юных натуралистов началась с небольшого здания по ул. Советская, 49, на прилегающей территории к которому была выстроена теплица с печным отоплением и парники. Помимо этого, имелись фруктовый сад и ягодники. На базе станции работали кружки: садоводческий, полеводческий, овощеводческий и цветоводческий. Лучшие юннаты отправлялись на Всероссийский слет юннатов в Ленинград и вывозили свои экспонаты на главную всесоюзную выставку в Москву. В живом уголке на станции жили кролики, 14 видов птиц, 20 видов рыбок, обезьяна, лиса, черепахи, журавль, лебеди, белка, чайка, морские свинки. В 1980-е годы на станции было 59 кружков по 11 направлениям: садоводство, цветоводство, овощеводство, растениеводство, охрана природы, орнитология, зоология, фенология, аквариумистика, зеленая архитектура, кружок юных натуралистов.

В 2005 году после многочисленных реорганизаций оба учреждения вошли в состав Областного центра дополнительного образования детей и молодежи, позже переименованного в Дворец творчества и спорта "Пионер".

Сегодня эколого-биологический центр и общественное движение "ЧИР" поддерживают традиции развития юннатского движения в регионе. Станции юных техников и натуралистов объединены в технопарк "Кванториум". Ежегодно более 17 000 юных тюменцев участвуют в программах и мероприятиях сети.