В Тюмени началась акция "Георгиевская лента"

Жителям Тюменской области бесплатно раздадут более 300 тысяч Георгиевских лент - акция проходит в преддверии Дня Победы во всех 26 муниципальных образованиях региона с 25 апреля по 9 мая.
Раздавать ленты будут на площадях, в торговых центрах, на концертах, посвященных празднованию Дня Победы. Наибольшее количество будет распространено в областном центре, где волонтеры будут работать 27 и 29 апреля, 2, 4, 6 и 8 мая:
📍Мост Влюбленных - с 18:00 до 19:00;
📍Цветной бульвар - с 18:00 до 19:00;
📍Сквер Депутатов - с 17:00 до 18:00.
9 мая с 9:00 до 15:00 - около памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны.
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