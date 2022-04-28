В Тюмени началась акция "Георгиевская лента"

Жителям Тюменской области бесплатно раздадут более 300 тысяч Георгиевских лент - акция проходит в преддверии Дня Победы во всех 26 муниципальных образованиях региона с 25 апреля по 9 мая.

Раздавать ленты будут на площадях, в торговых центрах, на концертах, посвященных празднованию Дня Победы. Наибольшее количество будет распространено в областном центре, где волонтеры будут работать 27 и 29 апреля, 2, 4, 6 и 8 мая:

📍Мост Влюбленных - с 18:00 до 19:00;

📍Цветной бульвар - с 18:00 до 19:00;

📍Сквер Депутатов - с 17:00 до 18:00.

9 мая с 9:00 до 15:00 - около памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны.