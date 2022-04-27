В Тюмени состоится фестиваль дарения "Мы вместе"

29 апреля во дворце творчества и спорта "Пионер" тюменцы обменяются подарками и знаниями. Акция направлена на внедрение культуры взаимоподдержки в обществе.

Фестивали дарения проводятся по всей России в поддержку сервиса взаимопомощи "Добро.Взаимно".

В Тюмени мероприятие пройдет впервые. В рамках фестиваля будет организовано несколько площадок: мобильная точка здоровья, где каждый желающий сможет получить рекомендации по ведению здорового образа жизни и пройти краткий чек-ап по основным показателям здоровья; пункт гуманитарной помощи гражданам ДНР и ЛНР; площадка развлекательной программы и различных мастер-классов от волонтеров молодежных сообществ. Ключевым событием фестиваля станет "Добрая лотерея".

Фестиваль начнется в 16:00.