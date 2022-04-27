Государственные награды вручили тюменцам в правительстве области

Губернатор Александр Моор вручил государственные награды, поощрения Президента Российской Федерации и награды Тюменской области. В числе награжденных - учителя, врачи, работники сельского хозяйства, строители, члены общественных организаций и другие.

"Горжусь земляками! По поручению президента России Владимира Путина сегодня вручил государственные награды. Безупречный труд жителей области отмечен и на региональном уровне. Каждый из награжденных посвятил своему любимому делу не один десяток лет. Благополучие территории, мощь и величие страны держатся именно на таких людях!" - написал в Telegram-канале губернатор.

Впервые в Тюменской области за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знак отличия "За наставничество" вручен старшему электромеханику Свердловской дирекции – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" жительнице Ишима Татьяне Григорьевой.

Высокое звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено директору тюменской средней школы № 70 им. Великой Победы Лидии Русаковой. Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" удостоены сразу четверо наших земляков.

"Мы строим жилье, создаем новые микрорайоны. Внедряем передовые технологии, запускаем современные производства. Все это мы делаем при поддержке правительства и губернатора Тюменской области. На достигнутом не останавливаемся, у нас большие планы развития", – отметил генеральный директор тюменской строительной компании "Партнер" Геннадий Разницын. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Государственные награды Российской Федерации, поощрения президента России и награды Тюменской области в преддверии Дня Весны и Труда получили 30 жителей региона.