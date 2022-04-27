День открытых дверей для школьников провели кинологи Росгвардии

В рамках всероссийской ведомственной акции "День призывника" Центр подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии открыл свои двери для старшеклассников.

Более 50 учащихся 10-х классов школы № 68 встретил заместитель начальника кинологического центра подполковник Роман Ильин. Он познакомил ребят с малоизвестными фактами из 20-летней истории центра, задачами, которые выполняют военнослужащие по призыву и по контракту, а также с деятельностью питомника, где выращиваются, воспитываются и дрессируются четвероногие напарники росгвардейцев.

Особо эмоциональным для старшеклассников стали показательные выступления специалистов – кинологов со служебными собаками.

Старший лейтенант Роман Лямзин рассказал о навыках и умениях своих питомцев в патрульно-розыскной и минно-розыскной деятельности, а также о службе по контракту и требованиях к кандидатам, которые приняли решение посвятить свою жизнь защите Отечества.

Затем военнослужащие по призыву поделились с гостями впечатлениями о служебных буднях, занятиях военной подготовки и возможностях саморазвития в стенах центра.