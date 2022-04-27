У тюменцев золото и серебро Дельфийских игр

Делегация Тюменской области на XXI Молодежных Дельфийских играх России получила одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали, а также пять специальных дипломов. Направление делегации организовано в рамках реализации проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В Дельфийских играх приняли участие более 2500 молодых деятелей культуры, итоги подвели 26 апреля в Красноярске.

"Золото" команде принесла студентка колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Валерия Бирюкова (Академическое пение). в прошлом году она стала бронзовым призером игр.

"Серебро" в новой номинации "Эпидемиология и биоинформатика", приуроченной к 100-летию Роспотребнадзора взяла команда ТюмГУ, успешно справившись с заданием на тему изучения гена коронавируса. В команде выступили Глеб Дорогов, Давид Агабалаев, Дарья Кочнева. ее одно серебро - у Полины Герасимовой (Цирковое искусство), цирковая студия "Мечта".

Бронзовые медали выиграли: Дарья Матвеева (Цирковое искусство), цирковая студия "Икар"; Гадир Байрамов (Академическое пение), колледж искусств Тюменского государственного института культуры; Вокальная группа Stereofocus (Эстрадное пение), колледж искусств Тюменского государственного института культуры.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Восхищает, с какой силой наши ребята выкладывались на каждом выступлении, поэтому каждая награда действительно заслужена и является результатом огромной проделанной работы. Мы видим положительную динамику участников и искренне рады, что лауреаты прошлых игр с годами повышают уровень мастерства и становятся победителями.

В 2022 году делегацию Тюменской области представили 90 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района, в том числе ансамбль народного танца "Юность Сибири", вокальные группы "Stereofocus" и "VIVA", цирковые студии "Икар", "Сказочный мир" и "Мечта". Каждый участник был отобран экспертами по итогам регионального этапа Дельфийских игр, где участвовали 435 молодых талантов Тюменской области.

В число дипломантов игр в этом году вошли Вокальная группа VIVA (Эстрадное пение), колледж искусств Тюменского государственного института культуры; Николай Тайшин, (Духовые инструменты), колледж искусств Тюменского государственного института культуры; Данил Сокирко (Фотография), Тюменский техникум индустрии, питания, коммерции и сервиса; Александра Вальман (Цирковое искусство), ДК "Поиск" г. Тюмень; Эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир" отмечена дипломом "За сложное трюковое исполнение".