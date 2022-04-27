Программа "Городские практики" впервые пройдет в Тюмени с 24 мая по 4 июня

Фото с сайта архитекторы.рф

С 24 мая по 4 июня в Тюмени пройдут "Городские практики" – бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России. Программа "Городские практики" в Тюмени организована при поддержке Администрации города Тюмени и АНО "Тюменское агентство развития креативных индустрий".

К участию приглашаются архитекторы, сотрудники администрации и профильных департаментов, девелоперы, предприниматели и городские активисты из Тюмени и Тюменской области. Основной темой практического интенсива станет развитие и проектирование креативных пространств в городе.

За две недели участники программы познакомятся с лучшими федеральными и региональными практиками в этой сфере, поговорят об особенностях работы с объектами культурно-исторического наследия, проанализируют территорию города и выдвинут гипотезы развития креативных кластеров. Основным местом для реализации полученных навыков станет территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу Тюмени. Спикерами программы "Городские практики" в Тюмени станут профильные эксперты, в том числе выпускники программы Архитекторы.рф.

Отдельный блок в программе посвящен надпрофессиональным навыкам. Так, архитектор, сооснователь dot.bureau, автор курса "Презентация и сторителлинг" Надежда Чадович проведет тренинг по технике презентаций.

Программа пройдет в смешанном формате: очно и онлайн. С 24 по 31 мая участники посетят онлайн-лекции и проведут самостоятельное исследование территории. С 1 по 4 июня пройдут очные практические семинары, в рамках которых участники сформулируют предложения по развитию территории и презентуют учебные проекты. Офлайн-часть пройдет на площадке Конторы пароходства А.В. Колмакова по адресу ул. 25 Октября, 23А, стр. 1.

Помимо основной программы 3 июня в Институте архитектуры и дизайна ТИУ состоится открытая лекция для студентов о возможностях развития молодых специалистов. Регистрация доступна по ссылке.

С полной программой "Городских практик" в Тюмени можно ознакомиться на сайте. Регистрация уже открыта.

Кроме Тюмени в 2022 году "Городские практики" пройдут в Архангельске, Благовещенске, Ельце, Новороссийске, Новосибирске, Пятигорске, Самаре, Таганроге, Тамбове.