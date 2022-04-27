Тюменская область почтила память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

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Мероприятия, посвященные 36-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошли в Тюменской области 26 апреля.

В Тюмени члены областной общественной организации инвалидов "Союз "Чернобыль" возложили цветы к мемориальному знаку генерал-лейтенанту Гущину А.В. и к памятнику Щербине Б.Е. В часовне Дмитрия Донского состоялась лития в память жертв радиационных аварий и катастроф. Мемориальная церемония у памятника "Тюменцам — ликвидаторам радиационных аварий и катастроф" с участием представителей общественных организаций, органов власти и горожан состоялась в в сквере Мужества. В остальных муниципалитетах также были организованы тематические мероприятия.

В Тюменской области проживает почти 600 участников ликвидации чернобыльской аварии. "Благодаря решимости, отваге и самоотверженности людей, работавших в зоне Чернобыльской АЭС, удалось остановить ядерную угрозу и существенно уменьшить размер негативных последствий", - отметил глава региона в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.