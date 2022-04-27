Тюменцев ждет особенный Первомай

Официальный старт празднования Дня Победы состоится 1 мая, сообщил глава города Руслан Кухарук по итогам заседания оргкомитета.

"Старт всем праздничным событиям будет дан 1 мая. Традиционно в период с 1 по 31 мая на площади 400-летия Тюмени будет работать арт-пространство "Время Победы". В сквере Якова Неумоева откроется выставка, на набережной пройдет концерт, посвященный присвоению городу звания "Город трудовой доблести"", - написал Кухарук в Vk.

Главной особенностью и новшеством празднования Первомая в Тюмени станет праздничный салют, состоится он вечером, в 22:00, а организован будет впервые в честь Города трудовой доблести.