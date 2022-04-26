Бакалавриат ТюмГУ по философии открывает двери для абитуриентов

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Программа "Философия. Медиа. Искусство" Тюменского государственного университета приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.

Встреча состоится в в эту субботу, 30 апреля, в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Выпускники программы смогут реализоваться как в сфере науки и образования, так и в смежных областях: интеллектуальной и научной журналистике, арт-критике, консалтинге, медиа.

На Дне открытых дверей старшеклассники смогут не только узнать всё об учебной программе и правилах поступления, но и попробовать себя в роли настоящего философа, пройдя философский квест по территории СоцГума!

Начало события в 12:00. Регистрация по ссылке.