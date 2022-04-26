Бакалавриат ТюмГУ по философии открывает двери для абитуриентов

Программа "Философия. Медиа. Искусство" Тюменского государственного университета приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.
Встреча состоится в в эту субботу, 30 апреля, в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Выпускники программы смогут реализоваться как в сфере науки и образования, так и в смежных областях: интеллектуальной и научной журналистике, арт-критике, консалтинге, медиа.
На Дне открытых дверей старшеклассники смогут не только узнать всё об учебной программе и правилах поступления, но и попробовать себя в роли настоящего философа, пройдя философский квест по территории СоцГума!
Начало события в 12:00. Регистрация по ссылке.
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