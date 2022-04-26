Более 6 тысяч жителей Тюменской области являются почетными донорами

13:27 26 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Донорство крови и ее компонентов - необходимое условие оказания своевременной медицинской помощи, в Тюменской области проживает более 6 000 почетных доноров, сообщает информцентр правительства ТО.

Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. 

Стать донором в Тюмени можно на Областной станции переливания крови по адресу: ул. Энергетиков, д. 35, прием ведется  с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00.  Филиалы Областной станции переливания крови расположены в Ишиме и Тобольске. Дважды в год осуществляется выезд мобильной станции в районы области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022