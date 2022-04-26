Преподаватель ГИТИСа проведет предварительное прослушивание тюменских школьников

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Предварительные онлайн-прослушивания для школьников Тюмени и Тюменской области в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта "Поколение М" проведет 19 и 20 мая Российским институтом театрального искусства совместно с МТС, лучшие получат рекомендацию для поступления в вуз.

Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить в течение двух дней — 19 мая (с 13.00 до 21.00 часов) и 20 мая (с 13.00 до 21.00 часов). На конкурс приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный вуз. Оценивать поступающих будет преподаватель ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин.

Чтобы принять участие, нужно обязательно пройти регистрацию, после этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний. Участие в проекте бесплатное.

Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий Тюменской области от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. На выступление каждого абитуриента выделяется до 10 минут.

Кроме того, перед началом прослушивания 19 мая Алексей Калинин проведет онлайн-лекцию для детей, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге. Он расскажет о том, как выбирать репертуар, готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее.

"В Тюменской области много ребят, достойных учиться в ГИТИСе. В этом году нашему региону повезло – попробовать свои силы в крупнейший театральный вуз страны абитуриенты могут, не выходя из дома. А главное, формат онлайн-прослушивания позволяет ребятам минимизировать волнение перед педагогом и быстрее приблизиться к своей мечте стать артистом", — отметила директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.