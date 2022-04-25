Фестиваль дарения #МыВместе пройдет в Тюмени

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ впервые пройдет в Тюменской области, участников ждут 29 апреля на открытой площадке Дворца творчества и спорта "Пионер".

Дворец творчества и спорта "Пионер" приглашает принять участие в фестивале родителей и детей дошкольного и школьного возраста, студентов, пенсионеров, организации и предприятия, общественные объединения - всех, кто готов поделиться друг с другом частичкой добра и при желании подарком.

"Чем больше презентов мы вместе соберем, тем больше приятных сюрпризов сделаем друг другу. Подарки могут быть абсолютно разные, но самое главное - нужные, полезные и, конечно, новые. Иначе, что это за подарок!" - отмечают организаторы.

Отличным вариантом могут стать книги, канцелярия, игрушки, конструкторы, сертификаты в магазины и на различные услуги, бытовая техника, электроника и многое другое, что может пригодиться в быту и в личном пользовании. Принимается все, на что хватит фантазии дарителя. Цена подарка не имеет значения. Важно, чтобы он был от доброго сердца.

За каждый принесенный подарок участник получает билет "Доброй лотереи". Все лоты будут разыграны во время проведения праздничного концерта, который состоится на фестивальной площадке. Чем больше подарков подарите вы, тем больше получите взамен!

Принести презенты можно непосредственно на фестиваль или в любой день до его проведения в штаб #Мывместе, расположенный во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).