Тюменцы собрали более 8 тыс кубов мусора на общегородском субботнике

В общегородском весеннем субботнике приняли участие более 31 000 неравнодушных тюменцев и коллективы 2 700 организаций, сообщает администрация города.

Общими усилиями приведено в порядок около 438 кв. метров различных городских территорий, вывезено около 8,3 тыс. кубометров мусора. Тюменцы отремонтировали и покрасили более 400 скамей, урн и т.п.; побелили 9 км бордюров и 2 тысячи деревьев; установили и отремонтировали 131 м ограждений; сгребли листву с площади 59 тыс. кв. м и удалили поросль.

"Лейтмотивом субботника стала активная включённость тюменцев в создание комфортной городской среды, ведь улучшить свой город может каждый!" - отмечают в администрации города.