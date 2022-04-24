Воскресная школа работает в Голышманово

Одиннадцатилетняя Настя Кузубова с прошлого лета начала посещать воскресную школу. Она действует при храме Вознесения Господня в поселке Голышманово. Занятия проводятся по воскресениям – сразу после Божественной Литургии.

- Пришла сюда за лучшей подругой Машей, её родители – мои крёстные, - поделилась Настя. – Мне нравится учиться в воскресной школе. Сначала уроки православной культуры для нас проводили обычные учителя, а сейчас – батюшка Александр и матушка Валентина. Изучаем закон Божий и Библию. Нам рассказывают, как себя вести в церкви, что такое икона и православие, зачем нужно молиться. Учат любить свою родину, почитать родителей и помогать ближнему. Хожу в воскресную школу, чтобы больше узнать о Боге. Часто молюсь, прося здоровья для себя и родных, успехов в учебе и в жизни.

Я когда обратилась к вере, стала более спокойной и живу с пониманием, что меня охраняет Бог. У меня есть друг, он крещёный, но в церковь не ходит. Я рассказываю ему о наших занятиях в воскресной школе. Мы же там не только учимся. Поём в церковном хоре, правда, теперь я уже нет. Занимаемся творчеством, участвуем в разных мероприятиях. Учу стихи – будем выступать на Пасху. Впервые пойду на ночное праздничное богослужение – волнуюсь.

Крестные рассказывали мне, что батюшка будет в торжественном бело-золотом одеянии. Думаю, будет красиво! Этот светлый праздник мы и дома всегда отмечаем. Вырасту - обязательно продолжу посещать храм.

Воскресная школа – это о научении жизни через веру. Вот первоначальный смысл любого духовного образования, сообщили в АиФ- Западная Сибирь.