Благодаря счету "Победа" финансово помогают ветеранам и инвалидам

В 2021 году на счет "Победа" была оказана финансовая помощь 115 ветеранам. Об этом сообщила директор департамента культуры Ирина Алексеева на заседании в гордуме.

Помощь получают ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда, супруги умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Как выяснил Вслух.ру, поступившие от благотворителей деньги идут на приобретение бытовой техники, мебели, косметический ремонт помещений, установку памятников, покупку дров, лекарств, продуктов питания и средств реабилитации.

Кроме того, на эти деньги чествуют юбиляров с круглыми датами, защитников Ленинграда, Сталинграда и жителей блокадного Ленинграда. Им дарят продуктовые наборы, комплекты постельного белья и т.д.

Также, оказать помощь можно через счет "Благодарение Победителям". За 10 лет поддержку получили 2500 ветеранов. Средства благотворительного счета направляются на адресную помощь ветеранам, прохождение дополнительной реабилитации, организацию поездок к местам боевой славы, установку памятных знаков и проведение других значимых мероприятий.