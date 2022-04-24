Почему нельзя отпускать собак на самовыгул, рассказали тюменцам

Отпуская свою собаку гулять самостоятельно, вы подвергаете опасности не только животное, но и окружающих.

- Недопустимо отправлять собак на самовыгул, этому нет оправданий и объяснений. Он может закончиться инвалидностью или гибелью собаки. Как только питомец попадает к вам в дом, вы полностью несете за него ответственность. Допускать такие вольные прогулки — это халатное отношение и к животному, и к окружающим. В Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными" есть пункт, который говорит о том, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. Отпуская собаку на самовыгул, хозяин не соблюдает выполнение данного пункта закона. В целом такое отношение показывает лишь неготовность нести ответственность за животное, а значит и владеть им, - рассказал редакции Megatyumen.ru кинолог Владимир Голубев.

Чем опасен самовыгул

Отправляя собаку на самовыгул, вы обрекаете ее на всевозможные опасности. Любой звук, предмет, другое животное могут напугать или привлечь питомца, это приведет к тому, что собака может убежать и потеряться. Более того, у хозяина нет возможности контролировать животное, увлекшись чем-то, питомец может попросту не найти обратный путь домой.

Помимо этого, есть масса опасностей для животного без хозяина: собака может попасть под колеса автотранспорта или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, провалиться в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, на нее могут напасть другие животные, в том числе стая бездомных собак, вашу собаку могут напугать, ее могут забрать себе домой из корыстных побуждений или, подумав, что она потерялась.

Любая собака без хозяина может стать причиной недовольства других людей: питомец может напугать прохожих, испортить чужое имущество. Даже если хозяин уверен в поведении своего питомца, никогда нельзя предсказать, как он будет себя вести в непредвиденной, пугающей ситуации, особенно находясь без владельца.

Самовыгул в частном секторе

Существует мнение, что собака, которая живет на участке, может спокойно гулять за его пределами самостоятельно. Это недопустимо ни для каких собак. За пределами вашего участка собаку поджидает множество опасностей, начиная от травм, которые она может получить, заканчивая неприятными ситуациями, связанными с другими животными и людьми. Даже если вы живете за городом, выпускать гулять собаку самостоятельно нельзя. Она может спокойно гулять исключительно по участку, если вы надежно закрыли ворота и у собаки нет возможности сделать подкопы или убежать через забор. Хозяин должен заботиться о безопасности животного и окружающих людей.