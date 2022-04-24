Туристический бизнес развивают в Тюменском районе

Предприниматели Червишевского муниципального образования намерены объединить усилия для развития туризма. С ними провела встречу Любовь Матиевская, президент Тюменского областного союза туриндустрии.

Предпринимателями, готовые развивать сельский туризм, показали Л. Матиевской объекты, которые могут войти в оригинальный туристический маршрут. Участники встречи обсудили, в каком направлении перспективнее двигаться, и выделили три вектора – спортивный туризм, экотуризм и агротуризм. "У Червишевского МО уже есть уникальное торговое предложение для рынка. Это центр притяжения международных соревнований, родина именитых спортсменов, – делится своим профессиональным взглядом Любовь Матиевская. – Комфортная система дорог позволяет удобно добираться до всех туристических объектов, а предприниматели, которые сейчас работают с туристами, уже показывают высокий уровень гостеприимства".

Семеро предпринимателей уже готовы предложить свои услуги. Природный парк "Юрибей" в д. Чёрная речка проведет тематические экскурсии в мир экзотических животных. Спортивно-туристический комплекс "Мичурино resort" готов предоставить место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет провести уединённые выходные на природе. Почти год назад началась подготовка к реставрационным работам бывшего училища для будущего музея и общественного пространства в с. Мичурино.

Скоро в Червишево пройдут занятия Школы гостевого бизнеса. В рамках этого проекта состоится форсайт-сессия, где глава муниципалитета Ирина Осадченко, предприниматели и Любовь Матиевская будут прорабатывать стратегию развития сельского поселения."Территория имеет все шансы принимать поток туристов, как жителей Тюменской области, так и гостей из других регионов", – подытожила Любовь Матиевская.

По информации пресс-службы главы Тюменского района.