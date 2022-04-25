Тюменским детям и молодежи стали чаще рассказывать о правилах пожарной безопасности

Особенностью информационной противопожарной кампании 2022 года в Тюменской области стала работа с подрастающим поколением. При содействии регионального департамента образования и науки среди школьников, дошкольников и учащихся ссузов проводятся лекции, конференции, классные часы, беседы противопожарной направленности.

В ходе мероприятий ребята знакомились с причинами возникновения и видами лесных пожаров, а также с правилами их предупреждения. Старшеклассникам показывают фильм "В огне", снятый телеканалом "Тюменское время" в 2021 году, когда в регионе бушевали серьезные природные пожары. Младшие школьники смотрят тематические мультфильмы из серии "Смешарики" и "Фиксики".

С обучающимися проведены инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности, связанной с пребыванием в лесах, лагерях с дневным пребыванием, походах, на слетах, сборах, соревнованиях. Доведена информация до сведения родительской общественности. Проводятся тематические классные (кураторские) часы, внеклассные мероприятия, в том числе: конкурсы, проекты, квесты, мастер-классы, направленные на формирование культуры пребывания в лесу и профилактику лесных пожаров.

К проведению мероприятий привлечены сотрудники МЧС, участники школьных лесничеств, а также активисты отрядов ДЮП (дружин юных пожарных).

Данная работа будет продолжена при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием.