Центр военного обучения создадут в Тюмени в 2024

20:36 23 апреля 2022
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Учебный военный центр для подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации может быть создан в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета к 2024 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, вопрос создания учебного военного центра проработан управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с главным управлением кадров Минобороны России.

Начальник управления, полковник Владимир Демиров рассказал, что управление ракетного топлива и горючего заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля.

По плану организация учебного военного центра ТИУ будет детально рассмотрена не ранее 2024 года. Вместе с тем управление ракетного топлива и горючего совместно с вузом приступили к работе по созданию центра в более ранний период.

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