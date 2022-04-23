Центр военного обучения создадут в Тюмени в 2024

Учебный военный центр для подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации может быть создан в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета к 2024 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, вопрос создания учебного военного центра проработан управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с главным управлением кадров Минобороны России.

Начальник управления, полковник Владимир Демиров рассказал, что управление ракетного топлива и горючего заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля.

По плану организация учебного военного центра ТИУ будет детально рассмотрена не ранее 2024 года. Вместе с тем управление ракетного топлива и горючего совместно с вузом приступили к работе по созданию центра в более ранний период.