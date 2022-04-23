Музыкальный экскурс за чашкой чая "От Баха до хип-хопа" прошел в Тюмени

В минувшие выходные в культурном центре "Музей тюменских историй" состоялся музыкальный экскурс за чашкой чая "От Баха до хип-хопа". Подробнее о событии изданию "Тюменская область сегодня" рассказала его организатор Лидия Цапенкова.

Недавно Лидия посетила частную филармонию в Перми. Ей безумно понравился формат музыкального просветительства. Она решила провести подобное мероприятие и в родном городе.

Встреча ориентирована не только для тех, кто владеет музыкальным языком и имеет соответствующее образование. Главная цель экскурса – привить интерес к музыкальному искусству, издавна играющему огромную роль в духовном и нравственном совершенствовании личности и общества. Важно распространять знания о музыке, приобщать людей к лучшим образцам мировой культуры.

Экскурс охватывает разные области музыковедения – от XVIII до XXI века. История начинается с эпохи барокко, сыгравшей ключевую роль в развитии музыки. В тот период музыкальное направление действительно переживало свой расцвет: появляется опера, оркестр, активно используются музыкальные инструменты. Момент перехода барокко в классицизм искусствоведы обычно называют галантным стилем. Его известными представителями являются Карл Филипп Эммануил Бах, Франц Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт.

– Достаточное внимание было уделено эпохе классицизма, романтизма и модернизма. Гости экскурса узнали интересные факты из жизни и творчества советского виртуоза и композитора Сергея Прокофьева, отца русской музыки Михаила Глинки. Также я рассказала историю возникновения хип-хопа и его распространения в России. Некоторых заинтересовали отличия классической симфонической музыки от киномузыки, – поведала Цапенкова.

Посетители не только познакомились с биографиями известных композиторов, но и вживую послушали некоторые их произведения. В списке исполненных композиций: "Бурре 1,2 и жига из французской сюиты номер 3" Иоганна Себастьяна Баха, "Неоконченная" соната Глинки, отрывок "Джульетта-девочка" из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Libertango" Астора Пьяццоллы, музыка из кинофильма "Крестный Отец" и "Тегеран - 43 – Вечная любовь", "Experience" современного итальянского пианиста Людовико Эйнауди. Произведения исполнили музыканты Дмитрий Кривоногов, Юлия Магомедова и Анжелика Данилевская.

– Гости остались в восторге. Разумеется, планирую и дальше организовывать подобные встречи. Например, провести экскурс для детей дошкольного возраста. Ведь не секрет, что наши первые встречи с музыкой начинаются глубоко в детстве, – поделилась планами Лидия.