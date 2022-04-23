Важные социальные темы отразят тюменцы через медиапродукты

В Тюмени прошла защита медиапроектов. Победители конкурса "Digital-завод" получат финансирование на реализацию своих идей.

По результатам очной защиты были выбраны четыре инициативы. Дмитрий Батурин в документальном фильме "Я лучник" расскажет о возможностях преодоления личностных трудностей с помощью спорта, а Юлия Тараканова создаст digital-книгу "Я рядом" о проблемах волонтеров в детских центрах. Идея Кристины Тороповой — документальный короткометражный фильм "Неприлично культурно" о творческих людях Тюмени. Антон Кокин работает над созданием проекта "Раскраски для взрослых". Это интерактивная фотовыставка с элементами дополненной реальности о безответственном отношении курящих к своему здоровью.

— Креативные медиа сегодня намного больше привлекают молодежь, чем телевидение и печатные издания, поэтому я посчитал, что фотовыставка — хороший способ обратить внимание на проблему курения. Я благодарен организаторам проекта "Digital-завод" за сопровождение и помощь, — сказал Антон Кокин, победитель конкурса "Digital-завод".

Проект "Digital-завод" организовала команда мультицентра "Моя территория". До защиты участники прошли образовательную программу: в течение трех недель кураторы и приглашенные эксперты погружали конкурсантов в диджитал среду, рассказывали об актуальных трендах и новых медиа, помогали доработать концепции итоговых продуктов. На реализацию идей победители получат от 90 000 до 150 000 рублей, а результаты их работы тюменцы смогут увидеть этим летом, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.