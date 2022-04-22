Жителям Донбасса в Тюменской области оказывается соцпомощь

На 21 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область, в том числе 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.

Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам. Заявления на материальную помощь из федерального бюджета подали уже 247 человек, по 67 из них уже произведены выплаты.

Жители ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывающие в Тюменскую область, могут обратиться за консультацией по телефону 122 (добавочный 3).