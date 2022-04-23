Московский эксперт расскажет тюменцам о танцевальной терапии

С 27 апреля по 1 мая в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет генерация по хореографии от Веры Приклонской. Принять участие может любой желающий, необходима регистрация.

На проекте "Архивация нас" открывается первое направление — "Хореография". Его куратор — перформер и хореограф Вера Приклонская, изучавшая современный танец и хореографию в Москве, а затем в Финляндии. Она расскажет о телесных практиках, которые помогут тюменцам лучше узнать свое тело. Участники смогут не только погрузиться в теорию, но и придумать свой проект в области танца или телесных практик. Генерация подразумевает активное участие в обсуждении идей, а также создание собственных проектов. Она включает в себя лабораторию* и открытую лекцию.

Лекция "Танец воображения" состоится 27 апреля в 19:00. Вера Приклонская расскажет о том, как менялся взгляд на классическую хореографию. Лекцию можно послушать без участия в генерации. Для этого необходима регистрация.

— Я надеюсь, что участники познакомятся с танцем и с собой через это направление. Лаборатория – это всегда возможность узнать себя. Тело — одновременно предмет нашего исследования, инструмент, проводник для создания смыслов. В обычной жизни мы проживаем события телесно, в искусстве – создаем, выстраиваем события из наше телесного опыта, — поделилась Вера Приклонская, куратор направления, сообщает Мегатюмень.