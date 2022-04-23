Тюменских потребителей заверили, дефицита газового оборудования в России нет

В настоящее время все необходимые приборы, комплектующие, запчасти есть в наличии, заверил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров корреспонденту Тюменской линии.

"После введения санкций был небольшой период ажиотажа, когда люди, действительно, скупали оборудование. Но потом поставщики мгновенно возобновили поставки и сегодня дефицита ни по плитам, ни по котлам, ни по водонагревателям нет, ситуация под контролем", - подчеркнул он.

Заводы, которые производят внутридомовое оборудование, необходимое для подключения газа, находятся в России. При этом российская продукция не уступает по качеству импортной и дешевле в обслуживании.

"К примеру, финский или итальянский котел настолько нежный, что чуть соринка попадает, он сразу выдает ошибку. Наши же котлы спокойно отрабатывают", - рассказал Виктор Назаров.

Он добавил, что специалисты "Газпром межрегионгаз Север" регулярно мониторят стоимость внутридомового оборудования. В настоящее время цена комплекта для газификации домовладения варьируется от 41 тыс. до 81 тыс. рублей в зависимости от площади жилого помещения.

Кроме того, жители Тюменской области могут получить субсидию на внутридомовую газификацию. Сейчас ее размер составляет 60 тыс. рублей, а воспользоваться поддержкой могут 43 категории граждан.